وضعت دراسة جديدة نشرتها iVisa قائمة بأسعد المدن في العالم، وفقاً لمعايير متوسط العمر المتوقع، وضوء الشمس، وساعات العمل، وتكلفة المعيشة، ومودة السكان المحليين، واحتلت لشبونة في البرتغال المرتبة الأعلى مع 2801 ساعة من أشعة الشمس في السنة وأسبوع عمل بمتوسط نحو 31 ساعة، إضافة إلى ذلك، تم تسميتها ثاني أكثر المدن ودية.وكانت برشلونة الإسبانية الثانية على القائمة، إذ يبلغ متوسط العمر المتوقع للناس 84 عاماً. علاوة على ذلك، يعمل المقيمون حتى ساعات أقل من لشبونة (30 ساعة في الأسبوع) وقد احتلت المرتبة 11 من أصل 40 من حيث تكلفة المعيشة.واحتلت أثينا - أقدم عاصمة في أوروبا - المركز الثالث،ولم تكن المدن البريطانية المعرضة للأمطار من بين المراكز الـ10 الأولى، لكن برايتون الودية والهادئة تمكنت من احتلال المركز 13، بينما احتلت كارديف المركز الـ19، بحسب موقع ميترو البريطاني.وكانت سيدني وتورنتو وسان خوسيه وإسطنبول وبانكوك من المدن الأخرى التي احتلت مراكز متقدمة في القائمة.