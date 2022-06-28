توصل باحثون سويديون إلى تحديد جزيء يساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة منتجة للأنسولين، واكتشفوا آلية عمل القسم الجديد في البنكرياس، مما يبشر بإمكانية التوصل إلى علاجات جديدة محتملة لمرض السكري.فبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلاً عن Nature Chemical Biology، يحدث مرض السكري بسبب مشكلات في إفراز الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويسمح لخلايا الجسم بالوصول إليه للحصول على الطاقة.ويعتمد العلاج الحالي على إعطاء حقن الأنسولين، لكن فرعاً ناشئاً من الدراسة يركز على إيجاد طرق لتجديد إنتاج الأنسولين بواسطة خلايا بيتا.وأفاد الباحثون بأنه تم التوصل إلى طريقة ممكنة لتحفيز تكوين خلايا جديدة منتجة للأنسولين، إذ يقوم الفريق حالياً بدراسة تأثير هذا الجزء الجديد والجزيئات المماثلة في الأنسجة البشرية وتحليل البروتين المستهدف للجزيء MNK2، في أنسجة من متبرعين أصحاء ومتبرعين يعانون من المرض.