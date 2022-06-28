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«عكاظ» (جوهانسبرغ) OKAZ_online@
عثرت الشرطة على جثث 17 شخصاً على الأقل، معظمهم من الشباب، في ملهى في بلدة إيست لندن بجنوب أفريقيا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت لقناة «إي-إن سي إيه» التلفزيونية إن ملابسات موتهم غير معروفة حالياً.


وشرعت السلطات في إجراء تحقيق بواسطة الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للمأساة.

وقال المتحدث باسم دائرة الطرق والسلامة أوناثي: «لا نعرف ما إذا كانوا قد تعرضوا للتسمم أو حدث شيء آخر. الشرطة موجودة في الموقع مع خبراء الطب الشرعي لتجميع ما أدى إلى هذه الحادثة المأساوية».