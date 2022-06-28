السبانخالهليونالفاصولياالفلفل الحلوكشف تقرير نشرته صحيفة Times of India أن العديد من الخضروات تصبح أكثر فائدة من ناحية التغذية والصحة عندما يتم طهيها، وأن تناولها نيئة ربما لا ينتج عنه الكثير من الفوائد الغذائية. وينصح التقرير بتناول بعض الخضروات بعد الطهي، لأنه لا يتم امتصاص معظم العناصر الغذائية فيها بشكل تام عند تناولها نيئة، بحسب «العربية».