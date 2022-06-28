تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مجمع صالات الحج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف القادمين عبر المنفذ الجوي.وشدد الأمير فيصل بن سلمان، على أهمية تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإمكانات التي هيأتها القيادة الرشيدة انطلاقاً من واجبها في رعاية الحرمين الشريفين وشرف خدمة قاصديهما، مشيداً بدور الكفاءات البشرية العاملة بالمطار في تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن بما يمكنهم من تأدية مناسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والراحة والسكينة.واطلع أمير منطقة المدينة المنورة، على الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى منصات جوازات المطار وخدمات نقل الأمتعة والأجهزة الجمركية ومكاتب وزارة الحج والعمرة ومواقع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج التي تعمل على استقبال وتفويج زوار المدينة المنورة وتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة لهم، كما التقى فوجاً من ضيوف الرحمن، حيث هنأهم بسلامة الوصول.