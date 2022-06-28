وصف رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا الدكتور علي حمودة، التدرّج بعودة أعداد الحجاج بالقرار الحكيم من المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن القرار راعى المصلحة العامة وسلامة وصحة وأمان ضيوف الرحمن، بعد زوال جائحة كورونا.لافتاً إلى أداء 3531 حاجاً ليبياً لفريضة الحج هذا العام، مشيراً إلى بدء قوافل الحجاج الليبيين بالقدوم للسعودية الأسبوع الماضي عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، لينتقلوا لاحقاً إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.وأشاد حمودة، بجهود شركة مطوفي حجاج الدول العربية للتيسير على الحجاج الليبيين، من خلال التنسيق وتوحيد الجهود لخدمة الحجاج الليبيين على أكمل وجه.وأضاف، الاجتماع الذي عقد مع مطوفي حجاج الدول العربية تركز على الخدمات التي ستقدم لحجاجنا، ونحن مطمئنون من مستوى الخدمات التي تقدم لنا في كل عام.