يستعد مشعر منى لاستقبال ضيوف البيت الحرام من حجاج موسم هذا العام 1443هـ، البالغ عددهم مليون حاج، منهم 850 ألفاً من حجاج الخارج و150 ألف حاج من حجاج الداخل. وتشهد منى أو «المدينة المصغرة»، كما يحلو للبعض تسميتها، حركة دؤوبة على مدار الساعة من العاملين في كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج للانتهاء من تجهيز المخيمات وكافة الخدمات المتعلقة بها من النواحي الصحية والأمنية والخدمية.وتمركزت الجهات الأمنية، مثل فرق الدفاع المدني، والمرور، والشرطة في مواقعها المخصصة في المشعر، علاوة على مباشرة القطاعات الصحية لتجهيز مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، والتأكد من جاهزيتها قبل قدوم الحجاج لقضاء يوم التروية (يوم الثامن من ذي الحجة).ورصدت عدسة «عكاظ»، تسيير رحلات مستمرة لقطار المشاعر على كافة المحطات التسع في المشاعر الثلاثة؛ للتأكد من الجاهزية التامة للعربات، بعد توقف قارب العام منذ انتهاء موسم العام الماضي. وخصصت أمانة العاصمة المقدسة فرقا ميدانية لنظافة الشوارع والساحات في المشعر، ووضع حاويات النفايات، والصناديق الضاغطة على طول امتداد المخيمات.