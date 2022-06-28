استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.وفي بداية الاستقبال، نوه الوزيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، بالتزامن مع مرور 90 عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ يعود تاريخ بدايتها إلى عام 1932.كما استعرض الوزيران أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، التي عقدت أمس في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض أمس، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.