دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الحملة الطبية التطوعية في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، حتى الآن، 18 عملية جراحية؛ منها 5 عمليات جراحة عامة، و13 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح.وتأتي الحملة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة؛ ممثلةً بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.