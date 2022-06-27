انعقدت في الرياض، اليوم، في إطار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، أعمال اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة الثانية عشرة.

وتناولت أعمال الدورة مواضيع عدة، أبرزها ملف الفضاء، حيث شارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي ورئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكاوتشيا بإلقاء كلمة عن أبرز التوجهات الإستراتيجية للبلدين في قطاع الفضاء.

كما وُقِّعت مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية، في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، تهدف لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة عن الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعن وكالة الفضاء الإيطالية رئيس الوكالة جورجيو ساكوتشيا.

وتهدف المذكرة، إلى تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، إضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار مساعي الهيئة السعودية للفضاء الرامية إلى توطين التقنيات والصناعات واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة وفقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات، وسعي المملكة إلى تطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.