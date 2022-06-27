حددت وزارة الحج والعمرة سياسة إلغاء حجوزات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وبينت الوزارة في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن إلغاء الحجز قبل دفع الرسوم المقررة مجانًا وفي حال رفض التصريح من قبل وزارة الداخلية يتم تحصيل ٢٨،٧٥ ريال عن كل حاج، إضافة إلى ٨،٠٥ ريالات رسوم التحويل البنكية.

وفي حال كان الإلغاء بعد الدفع وقبل طباعة التصريح وبعد طباعة التصريح يوم الأول من ذي الحجة فيتم دفع ٧١،٧٥ ريال عن كل حاج، إضافة إلى ٨،٠٥ ريالات كرسوم تحويل بنكية وفي حال كان الإلغاء بعد طباعة التصريح يوم الثاني من شهر ذي الحجة فيتم حسم ٣٠٪؜ من قيمة العقد، وإذا كان الإلغاء يوم الثالث فيتم حسم ٤٠٪؜، وإن تم الإلغاء يوم الرابع فيتم حسم ٥٠٪؜ وإذا كان الإلغاء يوم الخامس فيتم حسم ٦٠٪؜ من قيمة العقد وإذا كان الإلغاء يوم السادس فيتم خصم ٧٠٪؜ من قيمة العقد وإن كان الإلغاء يوم السابع من شهر ذي الحجة فتكون نسبة الخصم ١٠٠٪؜، إضافة إلى دفع ٧١،٧٥ ريال عن كل حاج والرسوم البنكية للتحويل والبالغة ٨،٠٥ ريال.