أنهت أمانة منطقة حائل ترسية مشروع تأهيل وتطوير مدخل مدينة حائل من الواجهة الشرقية؛ لتحسين مدخل مدينة حائل، وتقاطعات المدخل المحورية مع طريق القصيم وطريق المدينة المنورة، وتقاطع طريق القصيم مع الطريق الدائري.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الأمانة في تحسين مداخل مدينة حائل بهدف تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وتجميل مداخل المدن والتقاطعات بين الطرق المحورية، مبيناً «الزايدي» أن هذا المشروع يأتي بهدف زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة، لتوفير بيئة صحية مستدامة، من خلال تحسين المشهد الحضري للأماكن العامة والمجتمعية، كالمسطحات الخضراء والحدائق وأعمال تشجير الشوارع والتقاطعات، وإضافة فرص استثمارية متنوعة تجذب المستثمرين وتخدم المستفيدين للمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

من جهته، أكد المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة منطقة حائل المهندس سعود بن فهد آل علي أن مشروع تأهيل وتطوير مدخل حائل الشرقي سيتم تنفيذه على مساحة 300 ألف م2 من المسطحات الخضراء ومغطيات التربة بأسلوب الزراعة الحديثة بمساحة 300 ألف م2، كما سيتم زراعة 32 ألف شجرة وشجيرة، بالإضافة لمجسمات جمالية لتحسين المدخل، وتركيب كشافات زينة وأعمدة إنارة لا تقل عن 1400 عامود بإنارة موفرة للطاقة تماشياً مع توجه الأمانة إلى تحقيق كفاءة الطاقة وكفاءة الإنفاق في مشاريعها.