اعتمد أمير منطقة حائل حملة ميدانية شاملة لحصر مواقع وجود الإبل السائبة على الطرق نظير ما يحدث من تواصل مسلسل حوادث الإبل السائبة على الطرق، التي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء، إذ استحوذت حوادث الإبل السائبة على نصيب لا يستهان به من الحوادث المرورية التي نتج عنها العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وتهدف الحملة إلى الحد من ارتفاع حصيلة الحوادث المرورية التي تتسبب بها الإبل السائبة بشكل خاص، وإيقاع العقوبات النظامية المقررة على أصحاب المواشي والإبل السائبة المتسببة في حوادث الطرق نظير إهمالهم لها حتى أضحت ألغاماً موقوتة في الطرقات. ودعا أمير منطقة حائل أصحاب الإبل والمواشي إلى التقيد بالأنظمة وحجز مواشيهم وإبعادها عن الأماكن القريبة من الطرق، وعدم السماح لها بتجاوز حرم الطريق.

وكان وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ترأس اجتماع اللجنة الخاصة بدرء أخطار الإبل السائبة على الطرق، مشدداً على تأكيد أمير منطقة حائل بمضاعفة الجهود والحرص على تعاون المواطنين مع اللجان المختصة والإبلاغ عن مواقع وجود الإبل السائبة. وأقر عمل حملة ميدانية شاملة على الطرق تشمل طرق جبة القديم وبقعاء والجوف السريع وحفر الباطن، على أن تتبع ذلك مراحل لاحقة ومتابعة مستمرة.

واستمع آل الشيخ لشرح عن آلية عمل اللجان الميدانية وموعد انطلاق عملها لتطبيق التعليمات بحق أصحاب الإبل السائبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أخطارها على سالكي تلك الطرق بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.