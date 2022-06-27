أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على كافة المدارس الأهلية بضرورة أن يكون المشرف التربوي المقيم والمشرفات بالمدارس سعوديي الجنسية. وبينت الإدارة في تعميم اطلعت عليه "عكاظ" أنه إذا كان المرشح مشرفًا سابقًا فيشترط لتكليفه اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق إدارة الإشراف التربوي واجتياز المسح الأمني، وإذا كان المرشح لم يسبق له العمل في الإشراف فتطبق عليه ضوابط الترشح للإشراف، ويشترط وجود الرخصة المهنية واجتياز المسح الأمني واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

أما إذا كان المرشح عمل مديرًا سابقًا فيكتفى بالمقابلة الشخصية عن طريق لجنة القيادة بمكتب التعليم الأهلي واجتياز المسح الأمني، وإذا كان المرشح جديدًا فتطبق عليه ضوابط الترشح ويشترط اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية عن طريق لجنة القيادة بمكتب التعليم الأهلي والمسح الأمني.

وأوضحت الإدارة أنه في حال احتياج المدرسة لمدير أو مديرة أو وكيل ووكيلة فينبغي ترشيح ما لا يقل عن اثنين أو اثنتين في كل مجال ممن تنطبق عليهم الضوابط.