استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الإثنين) وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا السيد لويجي دي مايو.

وفي بداية الاستقبال نوه الوزيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وذلك بالتزامن مع مرور 90 عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ يعود تاريخ بدايتها إلى العام 1932.

كما استعرض الوزيران أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، التي عقدت اليوم في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض اليوم، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.