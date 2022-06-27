ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، اليوم (الإثنين)، الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة، وثمّن ما حققه الإسكان التنموي من نجاحاتٍ خلال الفترة الماضية عبر توفير السكن المناسب للأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة، لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة بامتلاك مسكنٍ مناسب تماشياً مع أهداف القيادة الحكيمة في توفير السكن للمواطنين بكافة فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح، والحرص على حصول الأسر المحتاجة على مسكن ملائم من خلال الإسكان التنموي.

فيما قدّم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي عرضاً عن منجزات الإسكان التنموي وحالة المشاريع ونسب الإنجاز والمستهدفات ومنجزات الربع الأول.

بعدها سلّم أمير المنطقة الشرقية 86 وحدةً سكنية لمستفيدي جمعية البر، مهنئاً المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، مشيداً بالتكامل بين الجهات لتحقيق حلم كل أسرة في امتلاك منزل في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة بإذن الله.