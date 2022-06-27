ترأس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) بالمنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الإثنين) الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته السادسة.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال في إقرار اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية، وبحث الأفكار والمقترحات المطروحة.

كما استعرض المدير العام للجمعية محمد المحارب خطط الجمعية في إعداد إستراتيجية للأعمال وكذلك تفعيل التحول الرقمي والشراكات مع الجهات العلمية والتقنية، وتعزيز مجالات التعاون والاستقطاب.

وأقرّ في ختام الاجتماع عدداً من التوصيات واتخاذ الإجراءات حيالها.