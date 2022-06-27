بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، إلى ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين. وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، خلال استقباله أمس في قصر الصخير بالمنامة.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، رسالةً خطية من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة، أمس، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.