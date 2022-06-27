عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، أمس الأول، بقصر السلام بجدة، جلسة مباحثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.وكان رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، الذي استقبل بمراسم رسمية، قد وصل جدة أمس الأول (السبت)، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.يذكر أن رئيس الوزراء العراقي غادر مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمس بعد أدائه العمرة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي «الوزير المرافق»، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.