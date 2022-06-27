تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.وجرى خلال استقبال ولي العهد لقائد الجيش الباكستاني استعراض العلاقات الثنائية خصوصا في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.