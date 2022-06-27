استقبل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير بالمنامة، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي نقل خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لملك البحرين، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء.من جانبه، حمّل ملك البحرين وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها المزيد من الرفعة والازدهار.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز.