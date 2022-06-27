أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلةً في بلدية طيبة الفرعية أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة أم الحمام، على مساحة 500 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأراضي الحكومية والمرافق العامة ومنع نشأة العشوائيات بأشكالها كافة.وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن البلدية أزالت الإحداثيات بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين؛ ما استوجب إزالة التعديات التي شملت بترا خرسانية وتنفيذ شوارع ترابية على مساحة قدرت بـ 500000 متر مربع.