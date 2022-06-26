تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالةً خطية، من أخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة، اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.