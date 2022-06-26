أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل، والأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل (إخوان الفقيدة)، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.