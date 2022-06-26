أدى اليوم (الأحد) ٣٠ ألف طالب وطالبة الاختبارات التحريرية النهاية للفصل الدراسي الثالث لعام ١٤٤٣هـ بإدارة التعليم بمحافظة الليث، وسط أجواء تربوية إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة.

واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية في يومها الأول في ظل الاستعدادات التي تم إنجازها، لضمان انطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.

من جهته، طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. وأثنى الحازمي على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والإعداد والترتيب والتنظيم الجيد للاختبارات وفق الخطط المرسومة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذين ساهموا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في المدارس وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد.

وأشاد الحازمي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة وما توليه من رعاية وبذل سخي متواصل لقطاع التعليم، متمنيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق في مسيرتهم العلمية القادمة، وأن يكونوا جزءًا يسهم في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم.