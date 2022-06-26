أعلنت أمانة العاصمة المقدسة البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين سبق منحهم أراضي ضمن مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د -هـ -و - ز - ح - ي).

وأشارت الأمانة إلى أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن المخططات المذكورة قد تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل، مهيبةً بجميع المواطنين الممنوحين ضمن المخططات المذكورة سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم، وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي:

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/CitizenAuth/Login?sysid=101

وأكدت الأمانة أن مدة الحصر ستكون شهرا من تاريخه، لافتةً إلى أن مخططات ولي العهد ستُسهم في توفير قطع أراض أكثر تميزا، وفي إطار توفير أراض سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع حاجات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.