أدى طلاب وطالبات مدارس جدة اليوم (الأحد)، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وسط استعدادات فنية وتنظيمية ليؤدوا اختباراتهم بكل طمأنينة ويسر.

ووقف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، صباح اليوم، على انطلاقة الاختبارات، حيث استهل جولته بزيارة لثانوية ابن منظور بحي السامر التابعة لمكتب التعليم بالصفا، بحضور مدير المكتب علي كرات.

واطلع الزارع خلال الجولة على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني.

وقدم مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على المدارس الشكر والتقدير لإدارات المدارس (بنين وبنات) والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية فيها على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات، مضيفاً بأن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانياً، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق، مثمنا في الوقت ذاته جهود أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة لتهيئة أبنائهم وتكثيف متابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لاسيما في مرحلة الاختبارات.