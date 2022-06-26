تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.



جاء ذلك، خلال استقبال ولي العهد في جدة اليوم (الأحد) قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير خرم راتهور، سكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.