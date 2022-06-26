بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال ولي العهد (الأحد)، في الديوان الملكي بقصر السلام، رئيس الوزراء العراقي.

وقد أجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم الاستقبال الرسمية. وعقد ولي العهد ودولة رئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية.

حضر الجلسة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ووكيل جهاز المخابرات الوطني ماجد علي حسين، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المراسم حسنين رشيد الشيخ.