ترأس قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، الاجتماع الـ20 لقادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة، وبرئاسة السعودية -دولة الرئاسة للدورة الحالية-، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة. واستهل الفريق الركن الغفيلي الاجتماع بالترحيب بقادة القوات البحرية لدول المجلس، مؤكداً أهمية وحدة المجلس لكل ما يحقق أمن وسلامة البحار المحيطة بدول المنطقة، لافتاً إلى أهمية هذا الاجتماع في ظل حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة مع تزايد النزاعات الدولية.واستعرض قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون مخرجات ورش العمل لمديري عمليات القوات البحرية، فيما ناقش المجتمعون موضوعات تتعلق بالعمل العسكري الخليجي المشترك بالقوات البحرية في دول المجلس، والطرق الكفيلة لتعزيز هذا التعاون بما يعود بالنفع لرفع الكفاءة للقوات البحرية، ولتحقيق التكامل الدفاعي المشترك بين القوات البحرية بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون.