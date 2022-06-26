بعد الجولة الناجحة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل من مصر والأردن وتركيا، الأسبوع الماضي، وما سبقها وما أعقبها من زيارات واتصالات بين قادة دول المنطقة العربية والخليجية؛ أضحت المنطقة مهيأة تماماً بمواقف منسقة وموحدة في شأن ما تريد إبلاغه للقادة الذين تمت دعوتهم إلى قمة الرياض في 16 يوليو القادم، التي سيحضرها الزعماء الخليجيون الستة، والعاهل الأردني، والرئيسان المصري والأمريكي، خصوصاً ضرورة اتخاذ سياسة صارمة وواضحة تجاه التصرفات والنيات الإيرانية، التي تهدد استقرار المنطقة والعالم. وهو نموذج للدبلوماسية السعودية الهادئة والناجحة في تحديد مخاوف المنطقة، والعائد المتوقع من زيادة تلاحمها، وتكثيف التنسيق بين أطرافها الاستراتيجية. لذلك فإن قمة الرياض غير المسبوقة باتت فرص نجاحها واضحة كالشمس. وفي ظل هذا التفاهم لا بد أن تتقلص المخاوف. ولا بد من إجبار المتربصين بأمن المنطقة والعالم على التراجع... أو فليتحملوا تبعات تصرفاتهم غير المسؤولة؛ خصوصاً بعدما تبدى للعالم أن الحل السياسي في اليمن أضحى قاب قوسين أو أدنى.