بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لخالد أحمد العمودي وإخوانه وأسرتهم في وفاة فقيدهم أحمد عبدالله العمودي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة. وعبرت أسرة العمودي عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.