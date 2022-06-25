كشفت وزارة التعليم أنه لن يتم النظر في طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في 4 حالات هي: وصول رصيد غياب المعلم إلى 15 يوما أو أكثر من دون عذر، أو حالات التسرب الدائم كطلب التقاعد ونقل الخدمات، والتحويل إلى العمل الإداري، أو من قل أداؤه الوظيفي عن 70 من 100، إضافة للمجازين والمعارين والموفدين والمبتعثين لمدة تزيد على فصل دراسي.جاء ذلك في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها.وبحسب ما جاء في القواعد التنظيمية، فإنه لا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين للنقل لأي سبب أن يتم نقل من يليه، وذلك حرصا على استقرار العملية التعليمية.ونصت القواعد التنظيمية على أن تحقيق النقل الخارجي وفقا للاحتياج التعليمي سيكون بحسب التخصص الأساسي للمعلم، ثم بحسب تخصصات البرامج التأهيلية التابعة لمشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية.ونصت القواعد أيضا على أن إقرار المعلم على طلب النقل يعد تنازلا عن كافة المزايا المالية المترتبة على النقل، مع الأخذ في الاعتبار عدم أحقية طالب النقل في المطالبة بنقله على العمل المكلف به سواء في التشكيلات الإشرافية أو المدرسية، حيث إن نقله سيتم باعتبار كونه معلما، كما أن تسديد الاحتياج سيكون بدءا من المرحلة الثانوية فالمتوسطة فالابتدائية مع الأخذ بالاعتبار تخصص طالب النقل من حيث كونه ملائما للمرحلة الدراسية التي يفاضل بالنقل عليها.وأوضحت الوزارة أن مفاضلة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ستكون حسب المعدل الموزون، وفق العناصر التالية: نقاط سنة التقديم لمن تقدم بالنقل قبل عام ١٤٤٣، تاريخ التعيين، متوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين، الغياب من دون عذر، عدد أيام الغياب بعذر، من يعمل في التشكيلات الإشرافية أو مديرا لمدرسة، البرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل طويلة وقصيرة المدى، مع إلغاء أولوية 20 سنة واستبدالها بتاريخ التعيين كعنصر للمفاضلة.واشترطت الوزارة لطلب خدمة «لمّ الشمل» في النقل الخارجي أن يسجل أحد طالبي النقل ليكون مسؤولًا عن الطلب ويكون النقل وفقا لرغباته، وكذلك موافقة طرفي النقل على طلب النقل وتأكيده من المدير المباشر، إضافة إلى وجود احتياج لتخصصيهما وفق رغبات المسؤول عن الطلب، وأن يستحقا النقل وفقا للاحتياج.وسمحت الوزارة في قواعدها التنظيمية للنقل الخارجي بأن يتم الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل الخارجي بطلب إلكتروني يرسل عبر النظام خلال الفترة التي تحددها الوزارة، على ألا يتم قبول العدول عن النقل بعد انتهاء مدة استقبال طلباته.يذكر أن وزارة التعليم أعلنت أنها ستتيح التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام «نور» اعتباراً من (الخميس) 24/ 11/ 1443 على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 30/ 11/ 1443، بحيث يتم الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي الأحد 25/ 12/ 1443، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.