يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية الـ 45، والـ 46، والـ 47، من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي يناقش فيها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته، التي تشمل مناقشة العديد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، كما يصدر قراراته على تقارير جهاتٍ أخرى، ويستعرض عددا من مشاريع الأنظمة، واعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بامدادات الطاقة وأموال القاصرين.وخلال جلسة المجلس العادية الـ 45 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي تعقد غدا (الاثنين) يناقش المجلس خلالها تقريرًا تقدمه لجنة الطاقة والصناعة، بشأن مشروع نظام إمدادات الطاقة، كما يصوت خلالها على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في نظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة.ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442/1443، وتقريرًا آخر خلال ذات الجلسة من لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442/1443، كما تستعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريريها بشأن التقريرين السنويين لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442/1443.ويصوت المجلس خلال ذات الجلسة على ما يرد في وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442/1443، ويصدر المجلس أيضًا قرارًا تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442/1443، وذلك بعد أن تقدم لجنة النقلتناقش جلسة المجلس العادية الـ 47 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم، المتضمن جدول أعمالها مناقشة تقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1442/1443، وتقرير آخر من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1442/1443، كما يصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442/1443، حيث ستتقدم لجنة حقوق الإنسان بوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.وخلال الجلسة يناقش المجلس تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1442/1443، فيما تقدم لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/1443، لمناقشته خلال الجلسة.