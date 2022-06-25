قدّمت «وزارة الصحة» خدماتها العلاجية والوقائية لـ 216981 حاجاً وحاجة عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج وحتى يوم الاثنين 21 / 11 / 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ (10101) حاج وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح شلل الأطفال (31936) حاجاً وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح الحمى الصفراء (12145) حاجاً وحاجة.

وأشارت «الصحة» إلى أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ (209865) حاجاً وحاجة بنسبة 97% من إجمالي القادمين عبر جميع المنافذ، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البرية (4626) حاجاً وحاجة بنسبة 2%، وعدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البحرية (2490) حاجاً وحاجة بنسبة 1%.

وبينت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين التزموا بالاشتراطات الصحية للحمى الشوكية بلغ (211826) حاجاً وحاجة بنسبة 98%، وعدد الحجاج القادمين الذين التزموا بالاشتراطات الصحية لشلل الأطفال الفموي بلغ (3137) حاجاً وحاجة بنسبة 100%، وعدد الحجاج القادمين الملتزمين بالاشتراطات الصحية للحمى الصفراء بلغ (11522) حاجاً وحاجة بنسبة 95%.

يذكر أن «الصحة» جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (25) مستشفى، يساندها (156) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (5000) سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (1053) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (241) سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (17) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.