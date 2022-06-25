أعلنت إدارة ⁧‫التعليم بمحافظة الليث،‬ اكتمال جاهزيتها واستعداداتها وتهيئة كافة مدارسها لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 صباح غد (الأحد) لـ30 ألف طالب وطالبة في 479 مدرسة لكافة المراحل الدراسية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبيناً أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي «بنين - بنات»، الاختبارات والقبول «بنين وبنات»، ومكاتب التعليم، إضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، إضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا الحازمي إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم.

وحث الطلاب والطالبات، على الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على تحقيق النجاح والتفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان والضياع ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

ودعا أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وعلى صعيد آخر، أطلق قسم التوجيه والإرشاد «بنين - بنات» ممثلاً في وحدات الرعاية الطلابية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

وامتداداً للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات، سخّرت إدارة الإعلام والاتصال كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات والتعريف بآلية أداء الاختبارات، ودور الأسرة مع الأبناء أثناء الاختبارات، وطرق وأساليب الاستذكار وغيرها من الإرشادات التربوية.

من جانب آخر، جهزت المدارس قاعات الاختبارات ولجان الكنترول وهيأتها ونظمتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول أيام الاختبارات التحريرية وسط أجواء إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة.