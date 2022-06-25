يستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمدارس تعليم منطقة تبوك اختبارات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1443 صباح غدٍ (الأحد) وسط جاهزية منظومة العمل كافة من الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدرسية أنهت تحضيراتها لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يضمن أدائهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أكملت استعداداتها كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضح مدير التعليم أنه تم تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للمدارس من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي لدعم أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة المكتبية الإلكترونية، أو الاتصالات الهاتفية أو عبر برنامج «نور»، والعمل على رصد الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي «نور».

ودعا المدير العام، أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جداول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من أي سلوكيات مخالفة خارج المدرسة ودعمهم بالحاجات كافة بما يخدم الأبناء والبنات ويوفر لهم البيئة الصحية الملائمة لأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.