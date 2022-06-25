وسط استعدادات متكاملة، تنطلق غدا (الأحد)، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة بمراحلها الدراسية المختلفة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، أن كافة مدارس البنين والبنات استعدت لاستقبال نحو نصف مليون طالب وطالبة، سيؤدون اختباراتهم النهائية بطمأنينة وفي بيئة ملائمة، ليتوجوا رحلتهم التعليمية لهذا العام بالنجاح والتفوق.

وطمأن أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على كافة المستويات وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات.

وأضاف الزارع أن القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات سيوجدون مع زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات مع بداية انطلاق الاختبارات، لتقديم الدعم ومشاركتهم الاشراف والمتابعة لأعمال الاختبارات.