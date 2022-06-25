أعلن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى ستصل إلى 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض، وذلك غدا (الأحد) وبعد غد (الاثنين) 26 - 2022/6/27.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية، ونشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم، فيما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.