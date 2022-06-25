أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/11/17 الموافق 2022/6/16، حتى 1443/11/23 الموافق 2022/6/22عن ضبط 15,416 مخالفاً، منهم 9572 مخالفاً لنظام الإقامة، و3747 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2097 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 331 شخصاً، 44% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و14% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 31 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 70,876 وافداً مخالفاً، منهم 67,270 رجلاً، و3606 نساء، في حين تمت إحالة 58,754 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3426 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,412 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.