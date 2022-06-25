وصلت مساء أمس (الجمعة) أول وفود الحجاج القادمين من دول أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وذلك بعد انقطاع عامين بسبب ظروف جائحة «كورونا».

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تعمل على تحسين كافة البرامج التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن، منها تطوير آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الحالي 1443، عبر بوابة إلكترونية متكاملة الخدمات، تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، إضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا، بما يلبي تطلعات ورغبة الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.