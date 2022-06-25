أكدت منصة «أبشر» أن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، تمكن المستفيد من تسجيل اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة على سجل هويته خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة.

وشددت على أن إساءة استخدام الخدمة وتكرار رفض الاعتراضات المرفوعة من قبل المستخدم قد يؤدي لاحقاً إلى إيقاف هذه الخدمة عنه مؤقتا.

يذكر أن طريقة الاعتراض إلكترونيا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي كالتالي: الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر»، اختيار «خدماتي»، ثم اختيار «المرور»، ثم اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».