أشعلت تغريدة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، كثيراً من التفاؤل في نفوس أهالي الطائف لنقل رياضتها إلى مراكز متقدمة بعد أن غابت طويلا عن الأضواء دون تحرك يذكر.

وقال محافظ الطائف في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏تزخر الطائف بمواهب رياضية حقيقية وأندية في رياضات مختلفة حققت العديد من البطولات المحلية والإقليمية، فخور بما أراه من نجاحات في هذا المجال وسوف ينال هذا الجانب حقه من الاهتمام لأن طائفنا تستحق».

وانهمرت الردود التي طالبت بعودة دورة المصيف ودعم الرياضة في الطائف من قبل رجال الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية للأندية، واتفقت الآراء على أن تكون أندية الطائف ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم لتعود الفائدة على الطائف وسكانها.