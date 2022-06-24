أعلنت وزارة العدل، أن وثيقة توثيق الطلاق هي البديل عن صك الطلاق، ويمكن الاطلاع على الوثيقة الإلكترونية من خلال بوابة ناجز عبر الرابط التالي ⁦http://najiz.sa⁩، أما المعاملات المتعلقة بالصكوك الورقية فيتم من خلال مراجعة الجهة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد.

وكشفت الوزارة أنه بمجرد انتهاء عدة المرأة، فإن الطلاق يكون بائنا، ولا يتم تحديث الحالة، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال بوابة «ناجز» والضغط على «الحالات الاجتماعية» ثم أيقونة «الوثائق المعتمدة».

يذكر أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي https://inhaatportal.moj.gov.sa، ويمكن للزوجة رفع دعوى إثبات الطلاق إذا وقع الطلاق ولم يتم إثباته عبر الرابط التالي https://najiz.sa/applications/landing/service/1.