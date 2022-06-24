بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيات تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس جمهورية موزمبيق فيليبي جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لباهور، ولميلانوفيتش، ولنيوسي، ولحكومات وشعوب جمهوريات سلوفينيا وكرواتيا وموزمبيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيات تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولرئيس جمهورية موزمبيق فيليبي جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لباهور، ولميلانوفيتش، ولنيوسي، ولحكومات وشعوب جمهوريات سلوفينيا وكرواتيا وموزمبيق اطراد التقدم والازدهار.