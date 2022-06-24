بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مهمات الحكم.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ تميم بن حمد، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة ذكرى توليه مهمات الحكم.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ تميم بن حمد، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.