شهد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز مساء (الخميس) حفل تخريج دفعات 17-18-19 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية «كاساو».

وكان في استقباله لدى وصوله مقر كلية الملك خالد العسكرية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدأ الحفل، ثم بدأت مسيرة الخريجين في كل ٍ من الرياض والأحساء وجدة.

بعد ذلك القى طالب كلية الطب سلطان بن عبدالعزيز الدخيل كلمة الخريجين أكد استعدادهم لخدمة الوطن بعد أن تلقوا تعليمهم الأكاديمي وطوروا مهاراتهم من خلال أنشطة الجامعة الفكرية والثقافية مقدماً شكره لأعضاء هيئة التدريس على مابذلوه من جهود خلال سنوات الدراسة.ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن صرح الجامعة وأعداد الخريجين لهذه الدفعات البالغ عددهم أكثر من 6000 طالباً وطالبة.

بعد ذلك ألقى رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة، ثمّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

وأضاف أن اليوم نحتفل بتخريج الدفعات السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر للأعوام الأكاديمية (1441/1440 إلـى 1443/1442)هـ حيث صدر قرار مجلس الجامعة في لفتة متميزة لإقامة حفل لخريجي الأعوام السابقة ليعيشوا فرحة التخريج وحصد ثمار الجهود على مر السنين، وقد حرصت الجامعة على أن يكون حفل استثنائي يشارك فيه الخريجين والخريجات الذين لم يحظوا باحتفال تخرج نتيجة لجائحة كوفيد-19 وهاهم اليوم معنا يتكللون ببهجة الإنجاز وفرحة خدمة الوطن والمواطن بثقة واعدة وتفانٍ وإخلاص.

بعد ذلك وجه كلمة للخريجين قائلاً:«أنتم تعيشون لحظة التخرج والإنجاز، لكم كل الحق بالفخر والاعتزاز لبناء مستقبل واعد – بإذن الله – يحمل كل مقومات النجاح مكللة بالتفاني والإخلاص لخدمة الدين والمليك والوطن والمواطنين، داعين الله لكم بالتوفيق والسداد في حياتكم العملية والمهنية فكونوا مستعدين وأنتم تنقلون أولى خطواتكم إلى مواقع الممارسـة المهنية على تطوير مهاراتكم وقدراتكم باستمرار».