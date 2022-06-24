ناقشت لجنة الشؤون الخارجية -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- في اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1442 /‏ 1443، بحضور عددٍ من المسؤولين في وزارة الخارجية يتقدمهم مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وذلك تمهيداً لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.وبحثت اللجنة في اجتماعها مع مسؤولي وزارة الخارجية أبرز ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق بأدائها خلال عام التقرير وأبرز إنجازات الوزارة، وأهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهمات المناطة بها، ودورها الكبير في سبيل حماية المصالح الوطنية ورعاية المواطنين، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.شارك في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للإستراتيجية والتخطيط الأمير محمد بن عبدالعزيز آل مقرن، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم خالد السحلي، ووكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد أبو النصر، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.