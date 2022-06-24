التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي أمس نائب وزير خارجية تركمانستان بردي نياز ماتييف، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى تركمانستان.وجرى خلال اللقاء عقد جولة المشاورات السياسية الثالثة بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة تركمانستان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.