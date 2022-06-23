وصف القنصل الأمريكي العام بجدة فارس أسعد حراك المجتمع ونبض الحياة بمنطقة تبوك بالجميل والمريح والمختلف جدا، وأنه شاهد نقلة تنموية ومشروعات كبيرة في المنطقة تختلف كثيراً عن زياراته لها قبل سنوات.

وأكد في حوار خاص لـ«عكاظ» بأن زيارته للمنطقة هذه الأيام للبحث عن فرص استثمارية جديدة خصوصا مع وجود رؤية ٢٠٣٠م، وفي ظل وجود المدينة العالمية نيوم والمشروعات الأخرى الكبيرة في مناطق الشمال، ونتمنى أن تشارك الشركات الأمريكية مع الشركات السعودية، وكل ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا وجود شركات أمريكية تعمل حالياً في نيوم لكننا نسعى لتعزيز وجود استثمارات جديدة في المنطقة.

تفاصيل أوسع ستنشرها «عكاظ» لاحقًا.